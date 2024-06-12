Наемников из Польши и Грузии заметили на островах в пойме Днепра

Боец Малой: польские и грузинские наемники действуют на Украине в составе ДРГ

Фото: Freepik

Польские и грузинские наемники воюют на Украине в составе ДРГ, российские военные встречали иностранцев на островах в пойме Днепра. Об этом РИА «Новости» рассказал боец группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России с позывным Малой.

«Да, ребята встречались на островах с наемниками. Это и поляки, и грузины. Были шевроны как бы. Шевроны именно польские, грузинские шевроны. То есть наемников», — рассказал военнослужащий.

По информации Малого, поляки и грузины действуют в составе украинских ДРГ, так как мобилизованные солдаты ВСУ не могут выполнять сложные задачи из-за низкого уровня подготовки. Командование ВСУ поручает серьезные операции наемникам.

Украину заполонили польские наемники, считает военный эксперт, политолог Алексей Живов. Иностранные «солдаты удачи» действуют в основном в элитных подразделениях.

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