Украинские власти должны мобилизовать больше молодых людей. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Разговор опубликовали в их Telegram-канале .

Пранкеры побеседовали с британским политиком от имени экономиста-глобалиста Жака Аттали. Его называют идеологом «оранжевых революций». Сам Аттали тоже был участником розыгрыша Вована и Лексуса.

Во время разговора Джонсон заявил, что на Украине еще не было массовой мобилизации.

«Украинская армия, ветераны, которых я видел, — это люди довольно солидные в годах, зрелые ребята, и они еще не призвали многих своих молодых людей», — сказал экс-премьер.

Он призвал западные страны передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS и снять ограничения на удары по территории России. Это якобы поможет украинским боевикам «поставить Крым под угрозу» и «снести Керченский мост».

Вовану и Лексусу вручили государственные награды в Кремле. Торжественное мероприятие состоялось 3 июля 2024 года.