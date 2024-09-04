Борис Джонсон призвал к массовой мобилизации молодежи на Украине

Экс-премьер Британии Джонсон: на Украине должны мобилизовать больше молодежи

IMAGO/www.imago-images.de
Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Украинские власти должны мобилизовать больше молодых людей. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Разговор опубликовали в их Telegram-канале.

Пранкеры побеседовали с британским политиком от имени экономиста-глобалиста Жака Аттали. Его называют идеологом «оранжевых революций». Сам Аттали тоже был участником розыгрыша Вована и Лексуса.

Во время разговора Джонсон заявил, что на Украине еще не было массовой мобилизации.

«Украинская армия, ветераны, которых я видел, — это люди довольно солидные в годах, зрелые ребята, и они еще не призвали многих своих молодых людей», — сказал экс-премьер.

Он призвал западные страны передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS и снять ограничения на удары по территории России. Это якобы поможет украинским боевикам «поставить Крым под угрозу» и «снести Керченский мост».

Вовану и Лексусу вручили государственные награды в Кремле. Торжественное мероприятие состоялось 3 июля 2024 года.

День города в Москве — 2024: куда пойти и чем заняться

Неведомые зверушки. Кто такие фурри и чем они отличаются от квадроберов

Mike Schiller/Geisler-Fotopress

ВСУ увязли под Курском. ВС России перешли в наступление в Донбассе

Belkin Alexey/news.ru

Работодатели рассказали об отношении к личным увлечениям кандидатов

пресс-служба соцсети «Одноклассники»

Политические кошки-мышки. Украина получит ракеты JASSM, что будет дальше?

Us Air Force / ZUMAPRESS.com

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте