Новые танки с парада Победы передадут бойцам в зону СВО

Представленные на параде Победы танки отправят на СВО после дооснащения

Выступившие на параде Победы на Красной площади танки Т-90 М «Прорыв», Т-72Б3 М и Т-80БВМ после установки комплектов дополнительной защиты передадут военным, действующим в зоне специальной военной операции. Об этом в комментарии ТАСС заявил директор концерна «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) Александр Потапов.

Он подчеркнул, что сейчас основная работа предприятия направлена на изготовление бронемашин для группировок российских войск в зоне СВО. Потапов отметил, что без боевых машин добиться успеха на фронте невозможно.

«После парада Победы танки Т-90 М, Т-72Б3 М и Т-80БВМ будут дооснащены и направлены в войска для участия в специальной военной операции», — заявил директор «Уралвагонзавода».

Потапов пояснил, что на Красной площади бронетехника предстала без комплектов дополнительной защиты, но все новые машины, выходящие с конвейера предприятия, сразу получают защиту от беспилотников и систему радиоэлектронной борьбы.

В пресс-службе концерна сообщили, что предоставили более 60 единиц бронетехники для участия в военных парадах по всей России. Кроме представленных новинок, на Красной площади в Нижнем Тагиле Т-34-85 возглавил колонну из боевых машин Т-72Б3 М и Т-90 М «Прорыв».

Жители и гости Омска увидели на параде «летающие» танки Т-80БВМ и тяжелую огнеметную система ТОС-1А, а на параде в Челябинске проехали танк Т-34-85, тяжелый танк ИС-3 и знаменитый «Зверобой» — самоходная установка ИСУ-152.

В рамках торжественной части прохода военной техники на параде Победы на Красной площади впервые приняли участие новые боевые машины БРЭМ-1 и 152-миллиметровые самоходные артиллерийские системы «Гиацинт-К» и «Мальва». Кроме того, зрителям впервые показали военные дроны, включая ударные беспилотники.