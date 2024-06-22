В Польше пожаловались на неспокойную для Украины ночь

В небо над Польшей в ночь на 22 июня пришлось поднять авиацию. Оперативное командование вооруженных сил республики в соцсети X заявило, что причиной этому стали якобы интенсивные действия России на Украине.

«Предупреждаем, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, поскольку в нашем воздушном пространстве подняты в небо польские и союзные самолеты», — указали в публикации.

О возвращении самолетов на аэродромы базирования военные заявили спустя несколько часов. В оперативном командовании польских ВС назвали ночь очень напряженной для всей системы противовоздушной обороны страны.

В ночь на 22 июня в районе Луцка в Волынской области Украины прогремел взрыв. По данным подполья, удар российские военные нанесли по месту, где расположен подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два больших склада с ГСМ.

ВС России регулярно наносят высокоточные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также инфраструктуре противника. Армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.