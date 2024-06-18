Россия успешно выполняет цель спецоперациии — демилитаризацию Украины. Это должно быть стратегически важно для соседней Польши, поскольку от этого зависит ее выживание. Такое мнение выразил обозреватель Myśl Polska Петр Панасюк.

По его словам, спецоперация России на Украине явно подходит к концу. РФ осуществляла боевые действия не в полную силу, но постсоветская республика все равно оказалась в разбитом состоянии.

В то же время, по мнению журналиста, ВСУ все еще превосходит польскую армию благодаря реальному опыту в боях и поставкам западного оружия. Власти Польши сами передали остатки собственных вооружений Украине, что ставит под угрозу существование польского государства.

Он призвал политическое руководство страны сделать выводы об идеологии киевского режима и поддержать Россию в демилитаризации и денацификации Украины.