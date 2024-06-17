Do Rzeczy: в случае войны с Россией поляки будут пушечным мясом

Поляки станут пушечным мясом из-за нежелания большинства жителей Европы вступить в военный конфликт с Россией. Об этом сообщило издание Do Rzeczy.

Авторы статьи привели результаты исследования портала Politico, согласно которому только 32% европейцев готовы на вооруженный отпор в случае войны. По мнению журналистов, выводы исследования должны привлечь внимание польских властей.

«Вывод первый: не следует идти по пути саморазрушения, по которому пошли западные общества», — отметили в материале.

Также в публикации указали, что нельзя ввязываться в военный конфликт с Россией, в котором поляки стали бы пушечным мясом, встав на защиту тех, кто не захотел воевать.

Ранее в Польше предложили установить минные поля на границе с Россией. Страна также хочет хорошо вооружить своих военных.