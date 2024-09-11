В Польше объяснили, кто может разрешить ВСУ бить вглубь России

Дать разрешение властям Украины наносить удары западным оружием по территории России может НАТО, а не отдельные страны. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, его слова привело РИА «Новости» .

Косиняк-Камыш подчеркнул, что украинский лидер часто поднимает этот вопрос в своих выступления, но итоговое решение должна принимать не конкретная страна, на альянс.

«Президент Владимир Зеленский поднимает этот вопрос в каждом своем выступлении, но это должно быть ответом всего НАТО, а не одной страны», — указал он.

Ранее источники газеты Times заявили, что Великобритания и Франция поддержали просьбу Украины разрешить ВСУ использовать западное оружие для нанесения ударов по России.

В июле Пентагон не дал согласия Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь России, в том числе для ударов по Курской области.