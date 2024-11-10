В Польше допустили скорое объявление даты прекращения огня на Украине

Премьер Польши Туск заявил о подготовке США плана по прекращению огня на Украине

Польский премьер-министр Дональд Туск рассказал, что союзники по НАТО в ближайшем будущем ожидают от новоизбранного президента США Дональда Трампа предложений со сроками прекращения огня в зоне боевых действий и гарантиями для Украины. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, опубликованной его канцелярией на YouTube .

«Можно ожидать очень скоро, когда [избранный президент США] вступит в должность, предложения о потенциальной приостановке огня: на каких границах, каковы гарантии для Украины», — заявил он.

Туск добавил, что все это будет в контексте того, что американское решение позволит Вашингтону иметь меньше обязательств перед Европой. По его словам, в США план по мирному урегулированию украинского конфликта уже находится в процессе подготовки.

До этого в польском минобороны заявили об отсутствии у Трампа решения относительного украинского конфликта, сообщили «Известия».

Ранее Туск сообщил о начале строительства линии фортификационных сооружений на границе с Россией и Белоруссией в рамках программы «Восточный щит».