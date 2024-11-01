Польша начала строительство оборонительной линии на границе с Россией

Туск: Польша приступила к строительству «Восточного щита» на границе с Россией

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X сообщил о начале строительства линии оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией. Работы проводят в рамках реализации программы «Восточный щит».

«Строительство „Восточного щита“ началось. Первые работы у границы с Россией», — подписал Туск фотографию с работающим экскаватором.

Власти Польши объявили о строительстве сооружений в мае 2024 года. Возведение объекта оценили в 10 миллиардов злотых (около 242 миллиардов рублей). Завершение работ запланировали на 2028 год. По мнению президента Анджея Дуды, сооружение станет современным аналогом «Железного занавеса».