Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X сообщил о начале строительства линии оборонительных укреплений на границе с Россией и Белоруссией. Работы проводят в рамках реализации программы «Восточный щит».
«Строительство „Восточного щита“ началось. Первые работы у границы с Россией», — подписал Туск фотографию с работающим экскаватором.
Власти Польши объявили о строительстве сооружений в мае 2024 года. Возведение объекта оценили в 10 миллиардов злотых (около 242 миллиардов рублей). Завершение работ запланировали на 2028 год. По мнению президента Анджея Дуды, сооружение станет современным аналогом «Железного занавеса».
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Польша начала строительство оборонительной линии на границе с Россией
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