После освобождения Гуляйполя в подвалах домов находили тела расстрелянных боевиками ВСУ мирных жителей. Об этом РИА «Новости» рассказал беженец Андрей Терехов.

Российская группировка войск «Восток» освободила Гуляйполе 27 декабря.

«Когда мы эвакуировались, нас ребята вывезли, сказали, что вот они заходят и находят много в погребах расстрелянных мирных жителей», — отметил беженец.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем докладе сообщил, что украинские боевики проводили на военнопленных опасные медицинские эксперименты и показательно расстреливали людей.

Побывавшие в плену подтвердили информацию о зверствах, учиненных карателями. По словам одного из бойцов, военнопленных перед передачей в СИЗО держали в больнице в Сумах.

Там россиян использовали в качестве живых манекенов для обучения практикантов. На связанных людях они тренировались брать кровь из артерии.