На Украине медики использовали военнопленных для экспериментов

Боевики ВСУ проводили на военнопленных опасные медицинские манипуляции, а также устраивали показательные расстрелы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

Он привел показания нескольких российских военных, прошедших через украинский плен и столкнувшихся со зверствами карателей. Один из бойцов рассказал, что перед передачей в СИЗО их сначала привезли в больницу города Сумы для оказания помощи.

«Однако местные медики не стали оказывать необходимую медицинскую помощь раненым, а использовали их как живые „манекены“ для обучения практикантов сложным, опасным для здоровья медицинским манипуляциям», — говорится в докладе.

Боец рассказал, что военнопленных вывели по одному и положили на каталки, накрыв простынями. Тех, кто не так положил руки или ноги, не так сел, били палкой. Его самого завезли в кабинет, у него было осколочное ранение в правую руку. Вместо того, чтобы зашить рану или перемотать ее бинтом, врач привел практикантов, чтобы научить их брать кровь из артерии.

Врачи не обращали внимания, что раненым было больно, а после этих экспериментов ему рану так и не обработали, выбросив обратно в машину. В результате она загноилась и заживала около семи месяцев.

Ранее Мирошник рассказал, что Украина отказалась пускать гуманитарные организации в подконтрольные ВСУ секретные тюрьмы.