В подполье заявили, что трупы бойцов ВСУ ежедневно прибивает к берегу Днепра

РИА «Новости»: ежедневно к берегу Днепра прибивает тела двух-трех бойцов ВСУ

Фото: Freepik

Представитель пророссийского подполья в Херсонской области заявил, что ежедневно течением Днепра к правому берегу прибивает несколько тел убитых солдат ВСУ. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Ежедневно к берегу у Херсона прибивает два-три погибших украинских солдата. Все они в военной форме, экипировке, с боекомплектом. „Двухсотых“ сносит вниз по течению к устью Днепра», — рассказал подпольщик.

Кроме того, подполье показало кадры с телами погибших украинских боевиков, которые сняла жительница Херсона. Женщина на видео рассказала, что с каждым днем к берегу прибивает все больше покойников. По ее словам, только за последние дни нашли четверых.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряла около пяти тысяч бойцов. Он добавил, что российские военные успешно выбивают украинских боевиков из островной части дельты Днепра.

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