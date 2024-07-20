Представитель пророссийского подполья в Херсонской области заявил, что ежедневно течением Днепра к правому берегу прибивает несколько тел убитых солдат ВСУ. Об этом он сообщил РИА «Новости» .

«Ежедневно к берегу у Херсона прибивает два-три погибших украинских солдата. Все они в военной форме, экипировке, с боекомплектом. „Двухсотых“ сносит вниз по течению к устью Днепра», — рассказал подпольщик.

Кроме того, подполье показало кадры с телами погибших украинских боевиков, которые сняла жительница Херсона. Женщина на видео рассказала, что с каждым днем к берегу прибивает все больше покойников. По ее словам, только за последние дни нашли четверых.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряла около пяти тысяч бойцов. Он добавил, что российские военные успешно выбивают украинских боевиков из островной части дельты Днепра.