Названы потери ВСУ при попытке форсировать Днепр

Сальдо: ВСУ потеряли не меньше 5 тысяч человек при попытках форсировать Днепр

Украинские войска при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до пяти тысяч человек. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«С учетом боев на других участках левобережья, за время авантюры в Крынках потери вооруженных формирований Украины составили четыре-пять тысяч», — сказал он.

При этом Сальдо уточнил, что точное число уничтоженного личного состава ВСУ сложно подсчитать. По его словам, на дне Днепра могут находиться «сотни, а то и тысячи украинских боевиков».

Губернатор Херсонской области отметил, что за все время попыток высадки на левый берег украинские власти задействовали более 10 тысяч солдат.

Ранее Сальдо рассказал, что российские военнослужащие выбивали боевиков ВСУ из островной части дельты Днепра. Он отметил, что после провала авантюры в селе Крынки, у украинцев не получится создать долговременные посты в дельте Днепра.