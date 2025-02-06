В подполье сообщили об ударе по заводу «Мотор Сич»

Российские военные поразили цех сборки БПЛА в районе завода «Мотор Сич» во временно подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар мог разрушить оборудование для производства некоей важной детали беспилотника.

«До понедельника работникам других смен сказали не являться, а это очень долго. Для сравнения: после испытания „Орешника“ перерыв был два дня», — заявил подпольщик.

В прошлый раз по заводу в Запорожье ударили в конце января. Член Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что ракетный удар — предположительно, «Искандером» — уничтожил 65-й цех «Мотор Сич», где производили силовые установки для авиатехники.