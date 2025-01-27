Российские войска ракетным ударом поразили цех завода «Мотор Сич» в Запорожье

Вооруженные силы России ракетным ударом поразили один из цехов завода «Мотор Сич» в городе Запорожье. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Ракетным ударом наших войск уничтожен 65-й цех завода „Мотор Сич“. Корпус цеха полностью разрушен, также обрушились пролеты в стоящих рядом управленческих зданиях», — отметил Рогов.

Удар по заводу нанесли из ракетного комплекса «Искандер». В 65-м цехе изготавливали силовые установки для авиатехники. Российская ракета уничтожила цех и технологическое оборудование, возможность быстрого перезапуска исключена, отметил Рогов.

В начале января российские войска уже атаковали «Мотор Сич». После бомбового удара на предприятии начался мощный пожар.