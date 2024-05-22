В подполье сообщили об ударе беспилотником по военному порту Очакова

Российские бойцы предотвратили атаку и высадку украинского десанта на Кинбурнскую Косу, ударив беспилотником по военному порту Очакова. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Очаков Николаевской области ночью 22 мая получил серию прилетов по военным объектам», — уточнил он в комментарии РИА «Новости».

Лебедев добавил, что все военные объекты в основном расположены на побережье, куда запрещен вход гражданским.

«Ночью было два удара с помощью БПЛА. Известно, что две „Герани“ сбили, а вот третья легла в военный порт города Очакова», — подчеркнул собеседник агентства.

Координатор подполья добавил, что на днях туда завозили плавсредства — от катеров до водных мотоциклов. С учетом этого Лебедев не исключил, что из Очакова готовили атаку и высадку десанта на Кинбурнскую косу.