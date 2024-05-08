Подполье сообщило об ударах в районе вертолетного аэродрома в Полтаве | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 08:19 Подполье сообщило об ударах в районе вертолетного аэродрома в Полтаве РИА «Новости»: удары нанесли в районе вертолетного аэродрома в Полтаве РИА «Новости»

Читать 360 в

Подразделения ВС РФ нанесли удары в районе вертолетного аэродрома в Полтаве и по энергосистеме Полтавской области. Такие данные в комментарии РИА «Новости»предоставил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его информации, в Полтаве около 01:30 был прилет в северо-западной части города, где находится вертолетный аэродром 18-й бригады.

Реклама

«Местные жители сообщают, что проезд в район музея дальней авиации, который непосредственно примыкает к аэродрому, закрыт», — отметил собеседник агентства.

Помимо этого, продолжил Лебедев, еще два прилета зафиксировали в пригороде Полтавы. Подробностей об этом пока нет, уточнил он.

Также координатор подполья обратил внимание, что на Зиновьевской улице, которая является основной трассой для выезда из города в северном направлении, скопились пробки из-за нескольких блокпостов, на которых начали проверять все автомобили.

Помимо этого, по информации подполья, ВС РФ нанесли удары по энергосистеме города Лубны и Кременчуг в Полтавской области. В Лубнах, уточнил Лебедев, уничтожили подстанцию, а в Кременчуге целью стала Кременчугской ТЭЦ.

«Добивали» энергоструктуру в городе Бурштын Ивано-Франковской области, добавил он. В Херсоне после нескольких прилетов частично пропало электричество. В Запорожье, по словам Лебедева, было два взрыва, в Кировоградской области Александрийском районе — прилет в подстанцию.

«Обесточен город Новая Прага, частично Александрия и большая часть крупной узловой ж/д станции в городе Знаменка», — заключил координатор подполья.