В Полтавской области российские силы нанесли удары по спецназу ВСУ, проходившему обучение в Великобритании. Об этом в комментарии РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Били по какому-то модному спецназу, который тренировали в Британии», — сказал собеседник агентства.

Также, по данным Лебедева, подразделения ВС РФ поразили военную инфраструктуру в Миргородском районе.

Накануне украинское агентство УНИАН сообщило о слитых в соцсети картах боевой обстановки. Сделал это командир управления штурмовых войск ВСУ Валентин Манько. Тот самый, что на минувшей неделе оскандалился из-за танцев в шортах под музыку российской ска-панк группы «Пневмослон».