Российские военные уничтожили на авиабазе Васильков в Киевской области как минимум два самолета, возможно иностранных, поразили пункт подготовки летного состава и вывели из строя систему ПВО Patriot. Об этом рассказал в телеграм-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Применение именно „Искандеров“ говорит о том, что цель была заранее подтверждена и считалась критически важной», — добавил он.

Задачей было сорвать подготовку украинских летчиков, скрытое иностранное участие и прикрытие Киева с южного направления. По мнению подпольщика, после этого западные кураторы попробуют увести свой персонал в тень.

Ранее газета Financial Times сообщила, что украинская система ПВО столкнулась с нехваткой ракет для комплексов Patriot, из-за чего оказалась неспособна защитить объекты энергосистемы.