Patriot без ракет. Украинская ПВО не справилась с баллистическими ударами

Украинская система ПВО столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot, из-за чего в прошлом месяце часть пусковых установок фактически простаивала. Об этом сообщила газета Financial Times .

Дефицит ракет-перехватчиков РАС-3 в январе достиг такого уровня, что системы Patriot не могли реагировать на удары и российские баллистические ракеты беспрепятственно поражали объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также рассказал изданию «РБК-Украина», что боекомплект расходуется быстрее, чем поступает помощь от западных партнеров. Бывают моменты, когда комплексы ПВО «стоят пустыми», хотя угрозу в небе необходимо отражать немедленно.

В конце января оператор «Укрэнерго» сообщал об аварийных отключениях по всей стране: в ряде областей полностью пропадало электричество, а в Киеве временно остановилось метро и исчезли водоснабжение и отопление.