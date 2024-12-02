Бесплатное посещение катка для детей бойцов СВО организовали в Подольске

Открывшийся 1 декабря каток работает ежедневно, кроме понедельника. По будням можно покататься на коньках с 13:00 до 21:00, по выходным — с 11:00 до 22:00. Площадь льда составляет 1500 квадратных метров. Территорию украсили разноцветными световыми декорациями. В прокате имеются более 300 пар коньков всех размеров.

По вторникам и четвергам с 13:00 до 15:00 бесплатное посещение катка организовано для членов клуба «Активное долголетие». Дети бойцов СВО могут свободно кататься во вторник, среду и четверг во время работа катка, также для них доступен бесплатный прокат коньков. При посещении нужно будет предъявить документ, а залог за коньки составляет 5000 рублей.

Право на бесплатное посещение катка также предоставлено детям из многодетных семей, имеющие постоянную регистрацию в муниципалитете. Они могут прийти на любой сеанс каждые вторник, среду и четверг.

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