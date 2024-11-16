«Регнум»: россиянка в Подмосковье украла миллион рублей у мужа, раненного на СВО

Жительница Московской области украла у своего мужа более одного миллиона рублей, пока тот находился в военном госпитале из-за ранения, полученного в зоне СВО. Об этом сообщило агентство «Регнум» .

По данным источника журналистов, 30-летний боец получил ранение головы и конечностей, поэтому его госпитализировали. Когда он лежал в госпитале, 38-летняя супруга военного перевела себе с его банковского счета 1 029 000 рублей.

«При этом вся сумма была переведена не за один раз, а путем совершения 21 перевода каждый по 49 000 рублей», — рассказал собеседник журналистов.

После случившегося мужчина позвонил жене, но та не брала трубку. На сообщения женщина тоже не отвечала. В итоге боец СВО обратился в полицию, ведь согласия на перевод не давал. По его мнению, супруга решила незаконно присвоить себе деньги.

Сейчас полицейские разбираются в случившемся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее экс-заключенный в Улан-Удэ ограбил другого бывшего арестанта, которого освободили после участия в СВО. Перед ограблением подозреваемый вывез пострадавшего в лес и избил.