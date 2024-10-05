Бывший зэк вывез в лес и ограбил экс-бойца ЧВК «Вагнер» в Улан-Удэ

Бывший заключенный в Улан-Удэ вывез в лес, избил и ограбил другого экс-заключенного, которого освободили после участия в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Происшествие случилось в мае прошлого года, но известно о нем стало только сейчас. Журналисты выяснили, что злоумышленником является 24-летний Солбон К., который ранее отсидел за попытку изнасилования.

Вскоре после выхода на свободу он провел вечер в ресторане, где познакомился с амнистированным бойцом «Вагнера» Петром. Солбон решил ограбить нового знакомого. Он связался с друзьями и заявил, что Петр не отдает ему долг, предложил им увезти мужчину в лесополосу и разобраться.

«План сработал. В лесу под поселком Комушка Солбон потребовал от нового знакомого деньги», — заявили журналисты.

Участник ЧВК не захотел ничего отдавать, поэтому один из друзей Солбона прыснул перцовым газом ему в лицо. После этого Петра побили, отобрали мобильник и 220 тысяч рублей наличными.

Всех злоумышленников отследили по камерам видеонаблюдения. Зачинщика преступления приговорили к трем годам и двум месяцам колонии.

Ранее в Пермском крае бывший заключенный сжег автомобиль при попытке ограбить агентство ритуальных услуг. Он хотел проникнуть внутрь помещения и украсть деньги, однако план не удался, поэтому мужчина поджег машину, припаркованную во дворе.