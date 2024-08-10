В Подмосковье запустили горячую линию для пострадавших из Курской области

Круглосуточная горячая линия для пострадавших от действий ВСУ в Курской области и их родственников появилась в Подмосковье. По ней можно проконсультироваться по различным вопросам, а также найти своих близких.

Операторы горячей линии сообщат контактные номера Курска, расскажут о выплатах и предоставят другую необходимую информацию. Также на этой линии можно получить бесплатную психологическую помощь.

Для звонка нужно набрать номер 122 (нажмите 6, далее 1).

Для звонков не из Московской области набрать следует этот номер: 8(800)550-50-30

Ранее губернатор Андрей Воробьев приехал в лагерь «Звонкие Голоса» в Клину, в котором разместили эвакуированных жителей Курской области. Выехавшие из опасных районов люди также находятся в подмосковном детском лагере «Родник» в Пушкино, в «Горизонте» в Клину и в интернате «Добрый дом» в Егорьевске. Всего регион принял 424 человека.