В Подмосковье прошла Всероссийская патриотическая детская акция «Нити единства»

В субботу, 31 января, в Лосино-Петровском муниципальном округе Московской области состоялось торжественное открытие детского волонтерского штаба «Нити единства», а также прошла одноименная Всероссийская патриотическая детская акция. Мероприятие посвятили памяти бойца спецоперации Антона Лункина.

Участвовавшие в акции дети плели браслеты из ниток, лент и бусин, вплетая в них слова поддержки участникам СВО. Также ребята написали письма и открытки со словами благодарности и теплыми пожеланиями бойцам.

Все изготовленные браслеты передадут для отправки в зону спецоперации, а также в детский центр имени Рошаля.

«Каждый браслет станет ниточкой, связывающей нас с нашими защитниками. Каждое слово поддержки — лучом тепла, согревающим их сердца. Вместе мы покажем нашим героям, что они не одиноки», — подчеркнули организаторы мероприятия.

Специальными гостями акции стали чемпионы мира Роман и Евгений Грачевы, выпускник федеральной программы «Время героев» Виктор Ролик, певица Лия Волянская, глава округа Сергей Джеглав и другие.

Ранее стало известно, что школьники собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО в Подольске.