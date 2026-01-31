Школьники собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО в Подольске

Школьники Подольска активно присоединились к областной акции «Доброе дело — нашим защитникам», передавая гуманитарную помощь для участников СВО. Сбор медикаментов, продуктов, теплых вещей и писем поддержки организован на базе Волонтерского центра по адресу: ул. Ульяновых, д. 1.

Ученики школы № 24 передали консервы, еду, медикаменты и теплую одежду. «Это поддержка в первую очередь, они же тоже люди, им тоже нужно помогать. Они за нас выступают, чтобы мы жили спокойно», — пояснил свою мотивацию ученик Юрий Барц.

Активисты волонтерского отряда «Движение» лицея № 1 также обеспечивают надежный тыл воинам. «Дети с удовольствием принимают участие, — отметила директор лицея Ирина Колчина. — Малыши часто делают поздравительные открытки, после Нового года нам очень приятно было получить отзыв от одного из участников СВО. Это было очень трогательно». Кроме того, в лицее планируют организовать вязание маскировочных сетей и подыскивают для этого помещение.

Представители гимназии № 7 также передали в центр медикаменты, средства личной гигиены и продукты питания. Акция продлится в Подольске до 8 февраля, давая каждому жителю возможность внести свой вклад в поддержку защитников Отечества.