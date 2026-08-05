В Подмосковье объявили беспилотную опасность ночью 5 августа

Режим беспилотной опасности объявили в Московской области. Сообщение об этом появилось в канале РСЧС в мессенджере «Макс» в 01:09.

Жителям региона порекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам. Лучше по возможности пройти в укрытие. Если же вы находитесь на улице или в машине, необходимо укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.

Во время действия режима возможны перебои мобильного интернета, предупредили в РСЧС.

Жителям и гостям Подмосковья напомнили, что съемка работы ПВО запрещена. При обнаружении беспилотников или его частей позвоните по телефону «112». Прикасаться к ним опасно.

Накануне, 4 августа, режим беспилотной опасности в регионе длился более девяти часов. Его объявили после 13:00 и отменили почти в 23:00.