Беспилотную опасность отменили в Подмосковье

В Московской области отменили беспилотную опасность. Сообщение об этом появилось в мессенджере «Макс» системы РСЧС региона.

Беспилотная опасность объявили в 13:21. Режим действовал в регионе более девяти часов.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, за день российские системы ПВО сбили или подавили 184 украинских беспилотника, большую часть из них — на дальних подступах к Московскому региону. На подлете к столице уничтожили 18 БПЛА.

Всего за день российские зенитчики ликвидировали 304 украинских беспилотника над восемью регионами страны. Под ударом были Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская и Тульская области, Московский регион. БПЛА сбивали также над акваторией Черного моря.