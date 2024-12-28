В подконтрольном ВСУ Красноармейске произошел блэкаут

В Красноармейске (украинское название — Покровск) было прекращено электроснабжение. Об этом сообщила в Telegram-канале назначенная руководством Украины военная администрация.

«Энергетики выясняют причину исчезновения электричества», — уточнили местные власти.

Когда вернется свет — неизвестно.

Красноармейск является для ВСУ важным логистическим узлом, откуда перебрасывают солдат на фронт и с фронта. Кроме того, возможная потеря этого города повлечет для Украины существенныеиздержки в металлургической отрасли.

На всей территории Украины 25 декабря возникли перебои со светом. В Укрэнерго отметили, что мероприятия ограничения потребления применили в связи с масштабной ракетной атакой. Поступили сообщения о взрывах в Харькове, Кременчуге, а также Днепропетровске.