В Пермском крае запретят рассказывать о БПЛА

Документ предусматривает запрет на публикацию в СМИ, в том числе в интернет-изданиях, фото- и видеоматериалов.

В них входит информация, которая может уточнить тип дрона, его место падения и местонахождение, траекторию полета.

Также запрещается размещение данных о фактах поражения объектов и характере повреждений. Кроме того, в Прикамье запретят распространение информации о работе средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Источниками данных об атаках дронов могут выступать только официальные органы власти.

Ранее стало известно, под атаку БПЛА в Пермском крае попал жилой дом. Глава региона Дмитрий Махонин отмечал, что в результате ЧП никто не пострадал.