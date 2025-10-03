Атаке БПЛА подвергся жилой дом в Пермском крае

Пермский губернатор Махонин: от атаки дронов пострадал жилой дом в Березняках

ВСУ атаковали с помощью беспилотников двухквартирный жилой дом в городе Березняки в Пермском крае. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Пострадал двухквартирный жилой дом. К счастью, жертв нет», — отметил он.

По его словам, из-за атаки БПЛА на «Азоте» временно приостановили технологический цикл. Губернатор указал на отсутствие угроз экологической ситуации и безопасности жителей.

На месте ЧП работают экстренные службы, власти организовали оперативный штаб. Махонин добавил, что жильцам пострадавшего дома предоставили маневренное жилье.

Региональное Министерство труда и социального развития проработает вопрос с компенсацией потерянного имущества, деньги на это направят из краевого бюджета.

За ночь над российскими регионами нейтрализовали 20 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны сбили над Курской, Воронежской и Белгородской областями, а также над Крымом и Черным морем.