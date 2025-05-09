В Перми провели более 300 сложнейших операций бойцам СВО
Губернатор Пермского края Махонин навестил раненых бойцов СВО в краевой больнице
Врачи Пермской краевой клинической больницы провели более 300 операций раненым в зоне СВО военнослужащим. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил в своем Telegram-канале, что перед Днем Победы навестил ее пациентов.
«Рад, что все парни довольны условиями лечения в краевой клинической больнице. Здесь сделано все для удобства пациентов: современное оборудование, комфортные палаты, усиленное пятиразовое питание и зона отдыха», — заявил он.
Махонин обсудил с бойцами и их родственниками меры поддержки. Он отдельно поблагодарил врачей, которые спасают жизни военных. На их счету уже более 300 сложнейших операций.
Раненые бойцы, потерявшие зрение или слух, также смогут пройти обучение и реабилитацию в Подмосковье. В октября 2024 года открылся Центр имени Мещерякова на 110 мест.