В Перми провели более 300 сложнейших операций бойцам СВО

Врачи Пермской краевой клинической больницы провели более 300 операций раненым в зоне СВО военнослужащим. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил в своем Telegram-канале , что перед Днем Победы навестил ее пациентов.

«Рад, что все парни довольны условиями лечения в краевой клинической больнице. Здесь сделано все для удобства пациентов: современное оборудование, комфортные палаты, усиленное пятиразовое питание и зона отдыха», — заявил он.

Махонин обсудил с бойцами и их родственниками меры поддержки. Он отдельно поблагодарил врачей, которые спасают жизни военных. На их счету уже более 300 сложнейших операций.

Раненые бойцы, потерявшие зрение или слух, также смогут пройти обучение и реабилитацию в Подмосковье. В октября 2024 года открылся Центр имени Мещерякова на 110 мест.