Сегодня 15:58 Поправить здоровье и освоить профессию. Андрей Воробьев — о центре реабилитации бойцов СВО из Подмосковья Воробьев: бойцы СВО освоят новые профессии в уникальном центре реабилитации 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Спецоперация

Здравоохранение

Андрей Воробьев

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Первый в России центр по реабилитации и обучению людей с потерей зрения и слуха открылся в октябре в Подмосковье. Здесь могут пройти адаптацию раненые участники СВО со всей России. Особенность учреждения в том, что здесь не только восстанавливают здоровье, но и дают новую профессию. С постояльцами и преподавателями встретился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы открыли центр не так давно, но с первого дня сразу же увидели его востребованность. Сейчас здесь находится больше 100 человек. Наша задача — быть рядом, оказывать максимальную поддержку в освоении новых специальностей, адаптации после полученных ранений. Всегда слышим ваши просьбы — мы создали возможность, чтобы рядом с вами здесь были жены, матери», — сказал Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор поблагодарил преподавателей Семейного центра имени Мещерякова за то, что они дают ценные знания раненым бойцам. Здесь они заново учатся ориентироваться в пространстве, пользоваться смартфоном со специальными программами озвучки, осваивают компьютер. «Хочу сказать слова благодарности всем женам и матерям, которые приезжают сюда, поддерживают ребят, вдохновляют. Это настоящий подвиг», — добавил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Юрий из Павловского Посада рассказал, что ушел в зону СВО добровольцем. Получил ранение и лечился в госпитале. Сейчас осваивает новую профессию в Центре имени Мещерякова. «Вот уже около месяца нахожусь здесь, учусь на соцработника. Кроме того, мы делаем кровоостанавливающие турникеты. Мне нравится, как тут организовано обучение. Все на высшем уровне, есть необходимые приборы, аппараты», — рассказал Юрий.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

В Центре ребята могут освоить профессии плотника, столяра, эксперта по доступной среде, специалиста по социальной работе, мастера обработки цифровой информации, оператора контактного центра, массажиста. Обучение бесплатное. «Сейчас идет уже четвертый заезд ребят, которые участвовали в специальной военной операции. Это 24 бойца и шесть сопровождающих — жены, матери. У нас заключено соглашение с фондом „Защитники Отечества“, через который бойцы могут получить путевки к нам», — рассказала директор Центра имени Мещерякова Галина Епифанова.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В центре оборудованы мастерские, есть столярная и швейная. По некоторым профессиям предусмотрено также дистанционное обучение. Центр имени Мещерякова рассчитан на 110 мест. Обучение проводится по 12 специальностям под руководством ведущих специалистов со всей страны — медиков, педагогов, мастеров. Они помогают бойцам получить новые знания, чтобы с уверенностью смотреть в завтрашний день.