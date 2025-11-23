В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

Утром 23 ноября в Пензенской области сняли введенный несколько часов назад режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

«Ограничения сняты», — указали в ведомстве в 07:41 по московскому времени.

Меры безопасности действовали больше двух часов. Об их введении сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в 05:21.

Ранее стало известно, что силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 75 украинских беспилотников в небе над российскими регионами. Большую часть из них — 36 БПЛА — сбили над акваторией Черного моря.

Еще 10 дронов противника перехватили над Крымом, девять — над Брянской областью.