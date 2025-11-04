В Пензенской области отменили беспилотную опасность

Утром 4 ноября в Пензенской области сняли введенный ранее режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

«На территории Пензенской области отменен режим „Беспилотная опасность“», — написал он.

О снятии ограничений глава региона объявил в 08:24 по московскому времени.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 85 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами.

Большую часть дронов противника (40) уничтожили над Воронежской областью. Над Нижегородской областью ликвидировали 20 дронов, над Белгородской — 10.