В Пентагоне пригрозили использованием оружия США против военных из Северной Кореи

Глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил вероятным применением ВСУ американского оружия против военных из Северной Кореи под предлогом самообороны, если солдаты КНДР окажутся в зоне специальной военной операции. Слова шефа ВВС США привело РИА «Новости» .

«Если солдаты из КНДР сражаются вместе с российскими солдатами в этом конфликте <…> то украинские солдаты имеют право защищать себя, и они будут это делать с помощью оружия, которое предоставили мы и другие», — сказал он.

По словам начальника Пентагона, Америка имеет все основания считать, что оружием США воспользуются для удара по северокорейским военным. Кроме того, Остин предупредил КНДР о неких «последствиях» за вероятную отправку в Россию своих бойцов.

Ранее Ллойд Остин заявил, что США намерены защищать Южную Корею всеми видами оружия, в том числе ядерным. Он отметил, что американские военные регулярно будут проводить учения с южнокорейскими солдатами.