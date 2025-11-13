В Орле на фоне опасности БПЛА прогремело более 10 взрывов

Украинские боевики выпустили множество беспилотников в сторону Орла. Один из сбитых дронов упал на парковку у жилых домов и повредил машины, сообщил Telegram-канал Shot .

По словам местных жителей, в городе прогремело не менее 10 взрывов. В небе заметили яркие вспышки в связи с работой систем противовоздушной обороны.

По информации канала, в некоторых районах Орла объявили опасность БПЛА, на фоне отражения налета в окнах квартир дребезжали стекла. Shot уточнил, что военные поразили несколько воздушных целей, информация о пострадавших не поступала.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале подтвердил атаки на регион.

«В результате работы ПВО несколько объектов было уничтожено в воздухе, часть осколков попала на территорию жилого сектора. Повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений», — отметил он.

Ранее беспилотники зафиксировали в Липецкой области. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что в регионе объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА.