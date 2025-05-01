Трамп открыл глаза Зеленскому на превосходство России

Трамп заявил Зеленскому, что Россия значительно больше и сильнее Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане призвал украинского лидера заключить сделку по природным ресурсам страны, обратив его внимание на превосходство России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NewsNation .

«Я сказал ему, что подписание соглашения будет правильным решением, ведь Россия значительно больше и сильнее», — пояснил американский лидер.

При этом Трамп не преминул отметить, что после проведенной им модернизации армии США якобы Россия, по его мнению, «не идет ни в какое сравнение» с американскими вооруженными силами.

Ранее Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не станет захватывать всю Украину, как минимум, из уважения к нему.