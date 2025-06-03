В ООН высказались об украинских терактах в Курской и Брянской областях

Дюжаррик заявил, что ООН скорбит из-за гибели мирных жителей России и Украины

В ООН выразили соболезнования из-за гибели мирных жителей, погибших в ходе терактов на железнодорожных путях в Курской и Брянской областях. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, трансляция велась на сайте онлайн-телевидения ООН .

Дюжаррик ответил на вопрос журналистов, как отреагировал генсек ООН на украинские теракты в российских регионах.

«Мы скорбим о гибели всех мирных жителей», — сказал он.

Обрушения мостов в Курской и Брянской областях произошли в ночь на воскресенье, 1 июня. Следователи назвали их терактами после того, как обнаружили части взрывных устройств на местах происшествий. В результате террористических действий киевского режима пострадали 113 человек, еще семь человек погибли.

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, украинские боевики, устроившие подрывы на железной дороге, планировали запугать россиян, но их план провалился.

Ранее в Севастополе сотрудники ФСБ задержали завербованного СБУ жителя Феодосии. Мужчина планировал теракт.