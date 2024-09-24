МККК посетил захваченных в Курской области пленных

Международный Комитет Красного Креста (МККК) посетил пленных, захваченных во время атаки Курской области, они смогли передать сообщения семьям. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила представитель организации Клер Каплун.

«Нам удалось посетить пленных, захваченных в связи с событиями в Курской области. Они также смогли передать сообщения своим семьям через нас», — сказала Каплун.

Представитель МККК пояснила, что организация публично не комментирует количество, местонахождение и имена пленных, с которыми удалось пообщаться. Это делается в целях безопасности.

Ранее представители МККК заявили о готовности посетить Курскую область, но лишь в том случае, если поездку согласуют Россия и Украина. В организации не стали рассматривать вариант посещения российского региона через Украину, а также не захотели поехать в Курскую область через территорию «агрессора».