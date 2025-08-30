В ООН осудили атаки ВСУ по мирным россиянам и гражданским объектам

Организация Объединенных Наций осудила удары ВСУ по гражданским объектам на территории России. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил помощник генерального секретаря всемирной организации Мирослав Енча, трансляция велась Reuters на YouTube .

Дипломат отметил, что российские власти сообщали о новых атаках ВСУ по мирным жителям и гражданским объектам. В Курской, Брянской и Белгородской областях есть жертвы среди мирного населения. Своими действиями ВСУ нарушили международное гуманитарное право.

«Мы осуждаем все подобные атаки, где бы они ни происходили. Они недопустимы и должны немедленно прекратиться», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин выступают за реформирование всемирной организации и включение в состав СБ ООН стран Глобального Юга.