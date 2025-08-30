Путин: Россия и Китай выступают за включение в СБ ООН стран Глобального Юга

Москва и Пекин выступили за реформирование Организации Объединенных Наций. Об этом президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому агентству «Синьхуа», текст опубликовали на сайте Кремля.

«Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации, дабы она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям», — сказал российский лидер.

По его словам, в Совбез ООН следует включить государства Азии, Африки и Латинской Америки. Это придаст ему более демократический характер. При этом Путин отметил, что любые преобразования Всемирной организации необходимо тщательно выверить.

Российский лидер также добавил, что взаимодействие России и Китая на площадке ООН находится на беспрецедентно высоком уровне.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что рабочая программа президента в КНР начнется вечером 31 августа.