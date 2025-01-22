Политолог Светов: Трамп не сможет приостановить реализацию помощи Украине

Новый президент США Дональд Трамп подписал указ, который на 90 дней приостанавливает реализацию всех программ помощи другим странам. Однако он не сможет заморозить положения о поддержке Украины, которые ранее утвердили в Конгрессе. Таким мнением поделился политолог Юрий Светов в интервью «Инфо24».

По словам специалиста, Трамп не имеет возможности остановить то, что предусмотрено бюджетом на текущий финансовый год. Документ уже утвердил Конгресс и подписал Джо Байден.

«Трамп не может остановить то, что предусмотрено бюджетом, поэтому все эти знаменитые миллиарды на помощь Израилю и Украине будут выплачены», — заявил Светов.

Он добавил, что России не стоит рассчитывать на какие-либо поблажки от Соединенных Штатов при Дональде Трампе.

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