В Одесском ТЦК раскрыли, кого могут мобилизовать в ВСУ

Одесский ТЦК: в ВСУ могут забрать мужчин младше 25 лет и ограниченно годных

В Вооруженные силы Украины могут мобилизовать мужчин младше официального призывного возраста 25 лет. Об этом заявили в Одесском областном ТЦК.

Украинцев от 18 до 28 лет зачисляют в категорию призывников, указал территориальный центр комплектования в соцсети.

«Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать: если мужчина прошел срочную службу в мирное время; окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру; „ограниченно годный“», — уточнили в ТЦК.

На Украине водители микроавтобусы стали маркировать свой транспорт наклейками «Не ТЦК», чтобы уберечь его то поджогов разъяренных граждан, недовольных насильственной мобилизацией.