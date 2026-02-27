В Одесской области не уцелела ни одна подстанция

В Одесской области не осталось ни одной целой подстанции передачи электроэнергии. Об этом сообщил Украинский энергетический холдинг ДТЭК .

Более 45% крупных подстанций компании «ДТЭК Одесские электросети», которые обеспечивали транспортировку электроэнергии, столкнулись с масштабными разрушениями. В холдинге уточнили, что повреждения получил еще один энергообъект, уже 34-й по счету. На восстановление оборудования потребуется значительное время.

Около двух недель назад удары ВС России пришлись по еще одной электроподстанции в одесском микрорайоне Черемушки. Город был частично обесточен. В тот же день в Днепропетровске сгорели сразу несколько объектов, часть жилых кварталов также осталась без электричества.