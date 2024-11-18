В Одессе ракета Patriot убила восемь человек

Военкор Коц заявил, что в Одессе 8 человек погибли из-за ракеты Patriot

В Одессе восемь человек погибли и 39 получили ранения из-за работы американского ЗРК Patriot. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Александр Коц.

«Очередной пример убийственной работы американской ПВО на Украине. На месте разрушений в Одессе очевидцы засняли остаток ракеты», — отметил он, прикрепив к публикации сделанные снимки.

В кадр, по словам Коца, попал блок импульсных двигателей от основного боеприпаса Patriot Pac-3. ЗРК, отметил военкор, по сути, являются последним рубежом обороны от баллистических целей.

Коц предположил, что Patriot стоял недалеко от жилого массива, поскольку дальность стрельбы у таких комплексов небольшая.

«То есть сбили что-то прямо над жилым районом, чтобы не прилетело по ним. А гражданские — это для них „сопутствующий ущерб“», — отметил военкор.