В Одессе прозвучали мощные взрывы

Серия взрывов раздалась в Одессе на юге Украины. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале.

«В городе слышны взрывы», — написал он.

Он призвал жителей Одессы пройти в укрытия. Ранее мэр предупредил, что в небе заметили ударные беспилотники.

В Одесской области действует режим воздушной тревоги. Аналогичная ситуация наблюдается в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Массированный удар по Одессе, где были уничтожены склады с боеприпасами и портовые склады, наблюдался в конце июля. В городе вспыхнуло несколько пожаров в результате детонации одного из дронов.