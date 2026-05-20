В Одессе прогремели взрывы
В ночь на 20 мая в Одессе прогремели взрывы и отключился свет. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
О взрывах в Одессе стало известно после полуночи. Местные жители в пабликах сообщили об отключениях электричества.
Аналогичная ситуация в Днепропетровске. На фоне воздушной тревоги в городе послышались взрывы.
Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер сообщил в соцсетях об угрозе БПЛА. Местных жителей призвали спуститься в укрытия.
Ранее украинский FPV-дрон атаковал Энергодар. Удар пришелся на территорию возле здания городской администрации. Один человек получил легкое ранение, ему оказали медпомощь.
