В Одессе прогремели взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале призвал жителей соблюдать меры безопасности.

«Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! В городе слышны взрывы», — заявил он.

Воздушная тревога в Одесской области действовала около полутора часов. Труханов предупреждал об угрозе атаки ударными беспилотниками.

Серия взрывов прозвучала также в Полтаве. Глава Полтавской областной государственной администрации Владимир Когут сообщил в своем Telegram-канале о сработавшей системе ПВО, прилетах в промзоне, на складах и проблемах с электричеством.

В Кавказском районе Краснодарского края украинские беспилотники в ночь на 19 марта атаковали нефтебазу. Пожарные семь дней тушили загоревшиеся резервуары и разлившееся топливо.