Один из районов Киева остался без света после работы ПВО

В Оболонском районе Киева исчез свет после работы ПВО

Утром 12 февраля жители ряда домов в Оболонском районе Киева остались без света. Об этом сообщил украинский «24 канал» .

«Кое-где в Оболонском районе исчез свет», — сообщили журналисты.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале заявил, что над Киевом работала система противовоздушной обороны.

«Пожары в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах. В Оболонском — пылает на территории промышленной зоны. Предварительно, есть поврежденные здания», — написал он.

Также в ночь на среду стало известно, что беспилотники ударили по целям в Киевской области, Житомире, Сумах и Лубнах.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что газовая инфраструктура страны получила повреждения в результате российских атак. Например, в Миргородском районе без газоснабжения остались девять населенных пунктов.