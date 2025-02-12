Один из районов Киева остался без света после работы ПВО
В Оболонском районе Киева исчез свет после работы ПВО
Утром 12 февраля жители ряда домов в Оболонском районе Киева остались без света. Об этом сообщил украинский «24 канал».
«Кое-где в Оболонском районе исчез свет», — сообщили журналисты.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале заявил, что над Киевом работала система противовоздушной обороны.
«Пожары в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах. В Оболонском — пылает на территории промышленной зоны. Предварительно, есть поврежденные здания», — написал он.
Также в ночь на среду стало известно, что беспилотники ударили по целям в Киевской области, Житомире, Сумах и Лубнах.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что газовая инфраструктура страны получила повреждения в результате российских атак. Например, в Миргородском районе без газоснабжения остались девять населенных пунктов.